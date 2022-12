AO VIVO: David Almeida e Wilson Lima entregam Habite-se do Nova Cidade beneficiando mais de 10 mil famílias

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, entregam, nesta terça-feira, 20/12, a certidão de Habite-se do conjunto Nova Cidade, zona Norte, beneficiando moradores de mais de 10 mil unidades habitacionais no bairro.

A entrega acontece em solenidade no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na rua Gandu (antiga Tupinambá), n° 119, bairro Cidade Nova.

São mais de 380 mil metros quadrados na área do conjunto que estão sendo regularizados pela certidão, alcançando 10.655 unidades habitacionais, em uma ação inédita entre prefeitura e governo do Amazonas, a partir de cooperação técnica do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e da Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab).

O evento terá as presenças, também, do diretor-presidente do Implurb), Carlos Valente, e do diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro.

Confira: