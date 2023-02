Nesta quinta-feira (23), a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), concluiu o reaterro e iniciou a preparação da base com Concreto Compactado a Rolo (CCR), também conhecido por “concreto rolado”, para, enfim, asfaltar a avenida Djalma Batista. O prefeito David Almeida participa de coletiva no local e fala sobre a liberação da via em tempo recorde.