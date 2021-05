Anvisa pede suspensão da vacina Astrazeneca/Fiocruz em grávidas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma nota na noite desta segunda-feira (10) em que orienta a suspensão do uso da vacina contra a Covid-19 Astrazeneca-Fiocruz em gestantes.

Segundo a orientação da Agência, publicada em uma nota técnica, a indicação da bula do imunizante deve ser seguida pelo PNI (Programa Nacional de Imunização). A recomendação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas contra o novo coronavírus no País.

Ainda conforme a Anvisa, o uso off label (em situações não previstas na bula) de vacinas só deve ser feito com avaliação individual de um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios do medicamento na paciente.

“A bula atual da vacina contra Covid da AstraZeneca não recomenda o uso da vacina sem orientação médica”, complementou a nota do Ministério da Saúde.

Comentarios