Anvisa autoriza uso emergencial da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos

BRASÍLIA — O uso da vacina Coronavac, contra a Covid-19, em crianças de 3 a 5 anos, foi autorizado por unanimidade, nesta quarta-feira, 13, pela diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O imunizante, produzido pelo Instituto Butantan, era autorizado apenas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Com isso, a Coronavac passa a ser a primeira permitida para crianças de 3 e 4 anos no Brasil. Atualmente, a Pfizer está disponível apenas para crianças maiores de 5 anos.

A aprovação para o uso da Coronavac em crianças com faixa etária entre 3 e 5 anos era estudada desde janeiro, quando começou a imunização de crianças de 5 a 11 anos no país. Contudo, os dados apresentados pelo Butantan à Anvisa foram considerados insuficientes para tal medida. Dois meses depois, outro pedido foi enviado pelo instituto para incluir o novo público. Em junho, a agência de saúde recebeu novos dados sobre a Coronavac e a aprovação saiu nesta quarta-feira, 13, durante reunião da diretoria da Anvisa, transmitida no canal da agência no YouTube.

Após discursos de especialistas, técnicos da Anvisa recomendaram a autorização da Coronavac na faixa etária entre 3 a 5 anos. A relatora, a diretora Meiruze Freitas, abriu a votação e deu parecer favorável a aprovação. O diretor Rômison Mota seguiu a relatora e votou por autorizar o uso da CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos. Na sequência foi a vez do diretor Alex Campos, que proferiu seu voto a favor e, com isso, a Anvisa formou maioria para autorizar a vacina no novo público alvo. A diretora Cristiane Jourdan e o diretor-presidente Antonio Barra Torres também seguiram os demais diretores e aprovaram de forma unânime.

✅Jovem Pan News