Antigo estacionamento será reformado para servir de base provisória da Semseg

Um antigo estacionamento desativado na avenida 7 de Setembro, Centro, zona Sul, será reformado para dar lugar a uma base provisória da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), em ação da Prefeitura de Manaus, com projeto de adequação elaborado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Nesta quinta-feira, 11/8, o titular da Semseg, Sérgio Fontes, participou da visita ao endereço, junto com o diretor de Planejamento do Implurb, arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro, para conhecer a edificação e a área. O lote tem 545,77 metros quadrados, incluindo edificação e terreno, e antigamente funcionava como um depósito, ficando em frente à extinta sede da Companhia Energética do Amazonas (Ceam).

“Neste trabalho conjunto com o Implurb, para os planos da Prefeitura de Manaus de reabilitação de áreas do centro histórico, é necessário ter o mínimo de segurança, tanto para proteger as futuras obras quanto para proteger as pessoas que vão passar a frequentar os espaços, como o mirante da Ilha, em face da beleza natural e do potencial turístico”, disse Fontes.

Para o secretário, os planos são ambiciosos e vão transformar a rotina, a vida e a cara dessa área da capital que, ao longo dos últimos anos, sofreu um processo de decadência urbana e abandono. “Com essa base temporária estaremos no epicentro dos trabalhos que serão realizados pela gestão David Almeida para o ‘Nosso Centro’, dando apoio a esta iniciativa fundamental para o centro histórico”, completou o titular da Semseg.

A Prefeitura de Manaus está atuando de forma integrada em intervenções para o amplo programa “Nosso Centro”. A necessidade da base surgiu durante as reuniões da Comissão Técnica para Implementação e Revitalização do Centro Histórico de Manaus, criada pelo prefeito David Almeida pelo decreto municipal nº 5.034/2021.

A base provisória da Semseg terá melhores condições para funcionamento durante 24 horas, com turnos entre as equipes da Guarda Municipal e da Defesa Civil, para que possam realizar um trabalho no Centro, que permita apoiar as ações municipais, desde eventos até fiscalizações.

[Assessoria]