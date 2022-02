Anonymous declara guerra cibernética contra a Rússia e derrubam site do governo

Em meio ao conflito na Ucrânia, invadida na madrugada desta quinta-feira (24), o grupo hacker Anonymous declarou guerra cibernética contra a Rússia. Na conta oficial do coletivo no Twitter, o grupo deixou uma mensagem curta e clara: “O coletivo Anonymous está oficialmente em guerra cibernética contra o governo russo”.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

