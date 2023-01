Ano Novo: Oceania e parte da Ásia já celebram a chegada de 2023

O Réveillon 2023 está sendo marcado pela volta das tradicionais festas de virada que foram suspensas por aproximadamente dois anos por conta da pandemia mundial da Covid-19 .

No mundo, países da Oceania e parte da Ásia já comemoram a entrada do Ano Novo devido ao fuso horário e à rotação da Terra.

Até o momento, a Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Norte e Sul, Hong Kong, Xangai e Filipinas estão entre os países que já deram boas-vindas ao novo ano.

Em Sidney, na Austrália, fogos de artifício transformaram a paisagem da tradicional Sydney Harbour Bridge na cidade. Veja vídeo:

Watch live: Fireworks over Sydney Bay and Sydney Bridge mark the start of 2023 in Australia https://t.co/aHgp6RkK7W

— Sky News (@SkyNews) December 31, 2022