Ano letivo das escolas estaduais começa no dia 6 de fevereiro

MANAUS – Inicia no dia 6 de fevereiro o ano letivo para toda a rede estadual de ensino. A abertura das atividades acontece no dia 5 do próximo mês, no Centro de Convenções Amazonas Vasco Vasques (CCVAA), na zona oeste de Manaus. Em 2020, o ano letivo terminará em 14 de dezembro, somando 200 dias letivos, divididos em quatro bimestres. O recesso escolar ocorre entre os dias 26 de junho e 5 de julho.

O calendário escolar oficial, divulgado e distribuído para todas as escolas da rede estadual de ensino, instituições parceiras e coordenadorias Distritais de Educação (CDEs) e Regionais de Educação, está disponível no link: https://bit.ly/38D38d0.

De acordo com a diretora do Departamento de Política e Programas Educacionais (Deppe), Hellen Matuti, o calendário de 2020 foi elaborado por uma comissão, instituída por meio da Portaria GS Nº 951, de 10 de outubro de 2019.

“Esta comissão é composta por técnicos da secretaria, incluindo servidores da sede, representantes das Coordenadorias Distritais, do Conselho Estadual de Educação, Conselho Estadual Indígena e Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. Após a elaboração, o calendário foi enviado para análise do Conselho Estadual de Educação e, depois de ser aprovado, iniciamos os trâmites para a divulgação do mesmo”, conta.

Planejamento – Os planejamentos bimestrais acontecerão quatro vezes durante o ano, nos dias 5 de fevereiro, 24 de abril, 15 de julho e 25 de setembro. “O nosso intuito é, através destes planejamentos, poder oferecer à gestão de cada unidade de ensino a possibilidade de organizar as atividades das escolas, tais como: feira cultural, aniversário da unidade e Dia dos Professores, entre outras”, conta Matuti.

Ainda segundo a diretora do Deppe, a divulgação do calendário escolar, bem como o início das aulas, é uma das ações mais aguardadas durante o ano. “Apesar de ser um documento construído anualmente, é sempre uma ansiedade, não somente para os integrantes, mas também para os pais e responsáveis, visto que o calendário direciona prazos aos alunos e auxilia famílias a organizarem suas demandas”, afirma.

A secretaria atende, atualmente, cerca de 411.972 alunos nas unidades estaduais de ensino em todo Amazonas.

