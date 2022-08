Anne Heche não deve sobreviver a lesão cerebral, diz família

A atriz Anne Heche, hospitalizada após um grave acidente de carro em Los Angeles, na semana passada, segue em situação crítica, e não deve sobreviver às lesões cerebrais, revelou a família em um comunicado enviado à imprensa por seu representante. “Infelizmente, por causa do acidente, Anne Heche sofreu uma lesão cerebral por anoxia [quando falta oxigênio no cérebro] e segue em estado crítico. Ela não deve sobreviver”, diz a nota.

O documento ainda informa que Anne tinha o desejo de doar os seus órgãos, e que está sendo mantida viva por aparelhos para determinar se algum deles é viável. “Queremos agradecer a todos pelos desejos e orações pela recuperação de Anne e à equipe dedicada e enfermeiras maravilhosas que cuidaram de Anne no Grossman Burn Center no hospital West Hills”, continua o comunicado.

Na última sexta-feira, Heche dirigia um carro que saiu da estrada e colidiu com uma residência. A casa e o veículo pegaram fogo, e a atriz foi hospitalizada em estado grave. Além do dano cerebral irreversível, Heche também sofreu uma “lesão pulmonar significativa que requer ventilação mecânica” e “queimaduras que requerem intervenção cirúrgica”, informou um porta-voz à CNN.

Nascida em Ohio, em 1969, Heche ganhou fama com a novela americana Another World, em que interpretou as gêmeas Vicky Hudson e Marley Love, entre 1987 a 1991. No cinema, é conhecida por trabalhar em filmes como Donnie Brasco, Wag the Dog e Six Days Seven Nights, ao lado de Harrison Ford. Também atuou em séries mais recentes, como as policiais Quântico e Chicago PD. “Ela será lembrada por sua honestidade corajosa e fará muita falta por sua luz.”, finaliza a nota.

