Annabel Sampaio vem ao Amazonas em busca de pirâmides, Arca da Aliança e intraterrenos

Autora do Livro “Conexão Amazônia & Atlântida”, a escritora e pesquisadora Annabel Sampaio está se articulando para liderar uma expedição com o propósito de realizar pesquisa arqueológica na Bacia Amazônica, sobretudo em áreas dos estados do Amazonas e Pará, em busca de provas que confirmem estudos realizados por ela sobre a existência de pirâmides e da presença da Arca da Aliança, um dos maiores dogmas da religião católica, na região que, segundo ela, contém entradas para mundos intraterrenos.

O anúncio do projeto da escritora foi feito durante recente live à TV Galáctica, no YouTube, quando Annabel discorreu sobre o conteúdo do seu livro “Conexão Amazônia & Atlântida”. Respondendo a perguntas de Karen Rodriguez, a escritora disse possuir informações, detalhadas em seu livro, dando conta de que a Arca da Aliança pode ter sido guardada na Amazônia.

Condensador elétrico

Em 1933, Frederick Rogers, reitor do Departamento de Engenharia do Lews Institute of Technology, em artigo publicado no Chicago Daily Tribune, afirmou que a Arca “se parecia com um condensador elétrico que provocava a morte devido aos 10.000 volts de eletricidade estática gerados pela máquina”, conta Annabel em seu livro.

“A Arca era de madeira forrada por dentro e revestida por um metal. E que os querubins foram os polos positivos do circuito. Conforme a versão bíblica, a Arca era uma caixa de madeira de acácia, adornada de ouro com dois querubins alados, que guardava as Tábuas dos Dez Mandamentos, um pote de maná e a vara de Aarão, que se transformou em uma serpente diante de um faraó”, descreve a pesquisadora.

De cordo com ela, a Arca da Aliança veio parar na Amazônia por causa das invasões babilônicas de Jerusalém por Nabucodonosor. Tal situação obrigou o rei David a vir morar em uma cidade judaica situada entre o Brasil e a Colômbia cujas ruínas foram descobertas agora.

Annabel diz que a Arca chegou a ser levada para a Etiópia onde teria sido escondida em uma igreja ortodoxa, sob a proteção da Rainha de Sabá, que manteve laços amorosos com Salomão, filho de David. Mas, Menelique, por sua vez filho de Salomão com Sabá, resolveu trazê-la para a Amazônia onde seu pai mantinha negócios altamente lucrativos a partir de uma mina de ouro.

Rede de mistérios

Tanto a Arca da Aliança, como o famoso Anel de Salomão, podem estar guardados na Amazônia, que Annabel Sampaio visitará em breve acompanhada por uma equipe de pesquisadores. Ela diz estar convencida de que a região é plena de mistérios e pode guardar chaves para contatos com civilizações intraterrenas, gigantescos mundos subterrâneos que abarcariam extensas áreas da América do Sul. Essa áreas podem estar situadas no Alto Rio Negro, no Estado do Amazonas, protegidas por tribos indígenas e por uma barreira de mercúrio. “O mercúrio existente no Alto Rio Negro não é só oriundo dos garimpos, mas foi colocado ali de forma estratégica para proteger o acesso aos intraterrenos”, disse a pesquisadora à TV Galáctica.

Quanto as pirâmides, Annabel também tem convicção de que elas existem e que se esforçará para descobri-las. Ela possui informações sobre as ações de dois pesquisadores, o arqueólogo amador Roldão Pires Brandão e o etnólogo José Alair da Costa Pires, que no início da década de 70 afirmaram ter descoberto, em um sobrevoo sobre a selva amazônica, três pirâmides cobertas pela vegetação. A maior delas tinha cerca de 200 metros, maior que a Pirâmide de Quéops, no Egito, que tem 146m.

Além de “Conexão Amazônia & Atlântida”, Annabel também é autora das obras: Anunnaki: Os Deuses Astronautas; Amazônia e o Portal Estelar de Isthar; Operação Rhesus, Em Busca do Elo Perdido; 2162: O Código Secreto de Hitler; Conexão Amazônia & Atlântida; Ouro de Ofir; Operação Chronos – Os Exilados do Tempo, e A Conspiração Anunnaki – O Olho de Hórus.