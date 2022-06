Anitta vai ganhar estátua de cera no Madame Tussauds de Nova York

EUA — Anitta, de 29 anos, teve sua estátua de cera para o Madame Tussauds de Nova York finalizada. A novidade foi revelada nesta terça-feira (31) pelo Instagram do museu. “Do Rio para NY. Vem aí”, legendou a instituição.

O museu manteve o mistério e não mostrou a obra inteira concluída. No entanto, divulgou partes da estátua, como bochecas, sobrancelhas e o detalhe da mão da cantora segurando a roupa. Anitta posou para a estátua usando o cropped do clipe Girl From Rio, a calcinha do figurino do Rock in Rio e shorts jeans.

Os preparativos da estátua fora iniciados em agosto de 2021. “Estou muito honrada! Mal posso esperar para ter minha figura de cera no Madame Tussauds de Nova York”, publicou Anitta na ocasião.

FONTE: Revista Quem