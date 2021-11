Anitta e Giulia Be são confirmadas na abertura do Grammy Latino

Anitta e Giulia Be vão representar o Brasil na abertura do Grammy Latino 2021. A página da premiação anunciou o nome das cantoras entre os artistas que farão a primeira performance da noite. As brasileiras se apresentarão ao lado de outros grandes nomes como Gloria Estefan, Pedro Cápo, Diego Torres e Farina.

Giulia é a única artista brasileira indicada na categoria de Melhor Artista Revelação. A cantora falou sobre as novidades: “Que rufem os tambores, porque eu vou me apresentar no Grammy Latino”, começou ela em inglês.

“Além da honra gigantesca de ter sido indicada a “best new artist”, a academia me fez o convite para cantar na abertura do Grammy Latino esse ano!! Estarei ao lado da LENDA VIVA Gloria Estefan, da nossa queen maior Anitta, da musa master Farina e dos incríveis Pedro Capó e Diego Torres!!! NÃO PERCAM a transmissão do Grammy Latino no próximo DIA 18. Estou muito honrada e empolgada. Vámonos!”, concluiu Giulia.

Além da cantora, outros brasileiros concorrem em diversas categorias, como Caetano Veloso e o filho Tom, Marília Mendonça, Duda Beat, Nando Reis, Anavitoria, Os Barões da Pisadinha, Melim, Emicida e mais.

A 22ª edição da premiação está marcada para acontecer no dia 18 de novembro.

As informações são do R7.