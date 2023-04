Anitta é criticada após doação para ONG vir à tona e surta na web: ‘Defecando pela boca’

Menos de uma semana após celebrar os 30 anos com diversas festas badaladas, Anitta já voltou a ser alvo de polêmica. O motivo? A doação de 5 mil dólares que a cantora fez para a ONG Zuzu for África, que cuida de crianças em vulnerabilidade social em países do continente africano.

O valor doado pela artista foi utilizado para a reforma de uma casa em Bengo, na Angola, que será destinada a realizar atendimentos médicos e odontológicos para as crianças. No entanto, a boa ação foi alvo de críticas por parte dos internautas.

Convertendo para a atual cotação do real, Anitta doou o equivalente a R$ 25,4 mil, o que levou internautas a apontarem que a cantora, uma artista de renome internacional, poderia ter feito uma contribuição maior. Segundo levantamento da edição mexicana da revista Forbes, a popstar brasileira tem uma fortuna estimada em R$ 556 milhões.

‘FOI O VALOR QUE ME PEDIRAM’

Na manhã desta terça-feira (04), Anitta utilizou o Twitter para rebater a polêmica e se mostrou indignada com a repercussão.

“Como as pessoas são nojentas, desocupadas e maldosas. O valor que eu doei para o projeto em Angola foi o valor que me pediram. Eu não gosto de falar sobre isso justamente por conta da maldade das pessoas”, iniciou Anitta.

Por fim, Anitta deixou um recado direto aos críticos. “Os desocupados, ao invés de ficarem defecando pela boca, deveriam procurar sua maneira de ajudar ao próximo. Beijos”, finalizou.