Anitta é cortada de foto publicada por cantora internacional e fãs criticam: “Xenofobia?”

Anitta movimentou as redes sociais no último sábado, 4, ao aparecer ao lado dos principais nomes da indústria musical em evento organizado pela revista Variety. Entretanto, um clique incomodou os fãs da brasileira. A cantora posou ao lado das cantoras Tinashe, Normani e Chloe Bailey, mas foi removida digitalmente em foto publicada no Instagram.

A publicação sem Anitta é o destaque de um carrossel de imagens compartilhado por Tinashe, enquanto a original está na última posição do álbum. A montagem em questão teria sido feito por fãs da cantora estadunidense. Nas redes sociais, os apoiadores da voz de “Show das Poderosas” criticaram a decisão. “Isso não foi xenobofia?”, indagou um internauta.

A polêmica ainda cresceu após Tinashe curtir uma publicação no Twitter com a imagem alterada. “Por que vocês removeram justo a maior cantora?”, questionou um fã ao comparar os dados das artistas na plataforma de streaming Spotify.

Anitta ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Nos últimos meses, a cantora está se dedicando para construir carreira fora do Brasil. Seus últimos trabalhos, os singles “Faking Love” e “Envolver”, são direcionados para o público internacional.

