André Zogahib vence eleição para Reitoria da UEA

O Prof. Dr. André Zogahib é o novo reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A vitória da Chapa 19, por 52.13% votos contra 47.87%, foi confirmada na noite desta quarta-feira, 23, após apuração iniciada às 21h. O pleito aconteceu das 8h às 20h, na capital e interior do estado.

Ao lado da vice-reitora, a Prof.ª Dra. Kátia Couceiro, Zogahib agradeceu a comunidade acadêmica que acreditou em suas propostas de campanha e optou pela mudança na UEA elegendo a Chapa 19.

“Estamos felizes pelo voto de confiança que nos foi dado. E queremos reafirmar que as melhorias na universidade serão vistas brevemente. Nossa gestão vai primar pelo respeito e esperamos contar com a ajuda de todos. Agora, professores, alunos e técnicos terão voz”, ressaltou o reitor eleito.

A vice, Kátia Couceiro, fez questão de lembrar da campanha honesta realizada pela Chapa 19. Ela destacou que a UEA é capital e interior, sem diferença alguma. “Na nossa gestão vamos conseguir transformar a vida das pessoas para melhor, por meio da educação.”

De acordo com dados da Comissão Eleitoral Geral, a participação efetiva dos discentes da capital e do interior foi decisiva para a eleição da Chapa 19.