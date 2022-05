André Marques deixa a Globo após 27 anos na emissora

RIO — O apresentador André Marques deixou a Globo após 27 anos na emissora. Em nota enviada ao colunista Lucas Pasin, do UOL, a Globo confirmou a informação e disse que ele seguirá no comando do É de Casa até 2 de julho.

“André Marques deixa a Globo, após uma longa trajetória como ator e apresentador. Do inesquecível Mocotó de Malhação, em 1995, à apresentação do É de Casa, matinal que integra desde a estreia, passando por realities como The Voice Kids, The Voice+, The Voice Brasil, Superstar, e No Limite, além do Vídeo Show, foram 27 anos em que seu carisma, talento e sua irreverência conquistaram o público”, disse a emissora no comunicado.

“Como todos sabem, a Globo, em sintonia com as transformações do mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. E esse novo modelo de gestão de talentos permite que as parcerias sejam renovadas e em muitos outros formatos. André tem abertas as portas da Globo para futuros projetos em todas as suas múltiplas plataformas”, completa.

Em seu Instagram, André afirmou que é só gratidão a emissora dos Marinhos e afirmou que deixou a global “em comum acordo”.

“(VIVI) Uma linda relação com a Globo. Sou só Gratidão. E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor… conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel ! Rsrs”, escreveu o apresentador, em tom de brincadeira.

Marques não destacou um trabalho na emissora: “Agora, continuaremos grandes amigos, podemos ficar às vezes – ou não -, namorar, casar novamente, amizade colorida.. ou não ..rs Uma relação ABERTA rsrsrs..”.