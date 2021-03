Anderson Silva assina contrato para luta de boxe após deixar UFC

– Quando olho para trás, para minha jornada, vejo que nada foi em vão. Estou extremamente feliz pela oportunidade de testar minhas habilidades no boxe com Julio César Chávez Jr.. Treino continuamente, sempre buscando resiliência e superando obstáculos. Lutar é meu fôlego eterno – afirmou Anderson Silva.

Anderson Silva fez sua última apresentação em 31 de outubro, quando perdeu para Uriah Hall por nocaute no quarto round. A luta foi vendida como a última da carreira do Spider no UFC, apesar de seu contrato ainda prever mais um combate. Logo após o evento, Anderson disse ser “difícil dizer” se aquela era sua última luta, mas Dana White afirmou em coletiva de imprensa que não ofereceria mais lutas para ele e que ele deveria se aposentar. No dia seguinte, o brasileiro publicou nas redes sociais que se despedia “de uma vida inteira dedicada ao esporte”.

O Spider foi campeão dos pesos-médios do UFC entre 2006 e 2013, período durante o qual bateu recordes de defesas de cinturão (10) e vitórias (16) consecutivas. Ele tem 34 vitórias, 11 derrotas e um “No Contest” na carreira, sendo 17 vitórias, sete derrotas e um “No Contest” no Ultimate.

Julio Cezar Chávez, por outro lado, foi dono do cinturão dos médios da WBC entre 2011 e 2012. Em seu cartel, 52 vitórias, cinco derrotas e um empate. Ele é filho do lendário Julio Cezar Chávez, membro do Hall da Fama do boxe. O veterano, inclusive, deverá fazer uma luta de exibição no mesmo evento. Aos 58 anos, ele enfrentará Hector Camacho Jr. – filho de seu ex-adversário Hector “Macho” Camacho, que faleceu em 2012.

O mexicano divulgou uma nota e confirmou o evento em junho, em Guadalajara.

– Eu me dediquei novamente ao esporte que amo e estarei pronto para enfrentar qualquer um na categoria meio-pesado começando pelo Silva. Estarei preparado para ser vitorioso em 19 de junho – disse.