Andaime quebra no 10º andar e trabalhadores ficam pendurados por uma hora, no Aleixo

Dois trabalhadores ficaram pendurados a aproximadamente 30 metros de altura, na tarde desta quinta-feira (28), após o andaime utilizado por eles em uma obra quebrar no décimo andar de um prédio, localizado no bairro Aleixo, Zona Centro-sul de Manaus.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram suspensas em cordas dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por cerca de uma hora até a chegada da equipe de resgate, que foi acionada por volta das 15h.

Quando os bombeiros chegaram no local da ocorrência um dos trabalhadores já havia sido resgatado com ajuda de outros colegas. “Ele conseguiu balançar a corda e alcançou um basculante de onde recebeu ajuda de outro funcionário”, explicou coronel Sulemar Barroso, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Para salvar o segundo trabalhador a equipe de resgate usou técnicas de rapel para descer do prédio em segurança. “Dois bombeiros desceram, fizeram a substituição da corda do trabalhador para a corda do resgate que estava ancorada na parte superior”, informou o coronel Sulemar.

Os operários explicaram aos bombeiros que tentaram corrigir uma falha no andaime quando sofreram o acidente. “Eles disseram que a trava de uma das ‘catracas’ que movimentava o andaime apresentou um defeito e tentaram consertar, mas foi quando o equipamento descarrilhou e um dos lado caiu”, disse Barroso.

O trabalhador resgatado pelos bombeiros foi encaminhado para o Hospital 28 de Agosto. A outra vítima não foi localizada pela equipe de resgate.

👉 Com informações do g1