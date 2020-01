Ana Maria Braga revela estar com câncer no pulmão

No final do programa Mais Você (Globo) desta segunda-feira (27), Ana Maria Braga, 70, afirmou que recebeu novamente o diagnóstico de câncer de pulmão –a apresentadora já enfrentou a doença outras três vezes, sendo uma delas no pulmão.

“Eu tive dois pequenos cânceres de pulmão no passado. Um foi operado e outro foi tratado com radiocirurgia. Infelizmente fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. É um adenocarcinoma. É mais agressivo e não é passível de cirurgia ou radioterapia”, disse Ana Maria, ao lado de Louro José, antes de encerrar o programa.

A apresentadora afirmou ainda que o tratamento começou na última sexta (24), em São Paulo, e por isso achou que pudesse não conseguir estar no Mais Você desta segunda.

“Eu descobri esse câncer no começo do ano, eu já sabia disso e vim aqui [ao ar] já com o encaminhamento que vou ter, no meu tratamento. E no dia 24 de janeiro, recebi o primeiro ciclo de um tratamento, que consistiu de uma combinação de quimioterapia com imunoterapia, no hospital BP Mirante, lá em São Paulo”.

Apesar de estar fazendo quimioterapia, Ana Maria afirmou que não perderá o cabelo, mas que há “dias em que você fica mais sensível”. Sua próxima sessão de tratamento será no dia 14 de fevereiro.

“Quem está me tratando é o doutor [Antonio] Buzaid e ele diz que entrou nessa briga comigo como entrou nas outras: entrou para ganhar. E eu não tenho nenhuma dúvida de que vou ganhar”, afirmou a apresentadora ao vivo. “Mas queria muito contar com vocês ai do lado, porque alguns dias, não sei o que isso me reserva.”

Ana Maria disse também que os telespectadores não deveriam ficar preocupados com a ausência dela em fevereiro, uma vez que ela e Louro José já tinham férias programadas para 7 de fevereiro antes do diagnóstico da doença. Eles vão tirar três semanas de descanso.

“Espero poder estar aqui com vocês até o dia 7, e quero contar com a sua força do outro lado. A vida aqui continua normal. Tenho muita fé e uma força em Deus, e acredito que vou sair disso”, afirmou a apresentadora, que confirmou que estará no programa desta terça-feira (28).

Famosos prestam solidariedade

No começo do programa Encontro, que sucedeu o Mais Você, Fátima Bernardes demonstrou apoio à Ana Maria.

“Você, como sempre, nos surpreende. A sua verdade, a força com que você faz o seu trabalho. Nós também temos certeza de que você vai vencer mais essa etapa. Não é a primeira vez , nem a segunda, mas tenho muita convicção e fé de que, realmente, toda energia e todas as orações, todo o tratamento que você vai fazer, vai resultar em algo positivo.”

“Logo, logo, estaremos comemorando mais uma vitória. Muito obrigada por dividir com a gente. Você é uma inspiração pela verdade, pela coragem e pela franqueza que você trata o seu público”, concluiu a amiga.

Ana Paula Minerato também publicou um stories em seu Instagram com uma foto da apresentadora. “Deus abençoe, você é luz, o Brasil te ama”, escreveu.

Luta contra o câncer

Em dezembro de 2015, Ana Maria Braga revelou durante o Mais Você (Globo) que estava tratando um câncer no pulmão. Na época, a apresentadora teve que passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor em seu pulmão esquerdo.

“Tive um anjo na minha vida. Eu poderia estar até hoje sem saber que estava com um problema no pulmão. Bill, meu companheiro hoje, me cobra muito e comecei a fazer ginástica. Ele dizia para eu parar de fumar e que eu precisava fazer alguns exames. Ele tanto insistiu que marquei uma consulta. Fiz uma tomografia e quando eu saí disseram que acharam uma coisa pequena, um início de um tumor cancerígeno. […] É um risco que toda pessoa que fuma tem”, contou.

Antes disso, Ana Maria enfrentou um câncer de pele em 1991 e descobriu, em 2001, que estava com câncer detectado na virilha e no reto. “Tinha hora em que eu ligava o chuveiro, deitava embaixo e chorava muito”, contou em uma entrevista à Folha, em 2016.

“É natural que isso aconteça. Mas você tem que acreditar de verdade. Eu dizia ‘vou aguentar’. Nunca imaginei que a doença seria maior do que eu”, contou. “Eu fumei por tanto tempo, é previsível. Foi minha culpa. Quer dizer, não é questão de culpa, é vício. Sou viciada em nicotina, como um drogado ou um alcoólatra”.

A apresentadora também afirmou na época que a radioterapia havia sido “arrasadora”, mas que se sentiu “sortuda” por ter acesso “ao que há de melhor na medicina”. “Eu tenho um limiar alto de dor, mesmo assim sofri. Tomava muita morfina quando eu podia. Nas outras horas, eu trabalhava. Continuei trabalhando porque era um grande motivo para levantar todo dia. Gosto muito do que faço”.

