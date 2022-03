Ana Beatriz Nogueira é diagnosticada com câncer

Segundo informações publicadas na coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz Ana Beatriz Nogueira, que está no ar em Um Lugar Ao Sol no papel de Elenice, descobriu um tumor no pulmão. A descoberta se deu após a artista ter Influenza e precisar fazer uma tomografia. A doença está em estágio bem inicial.

Ainda de acordo com a coluna, Nogueira deverá passar por uma intervenção cirúrgica nos próximos dias e deve estar apta para gravar a novela Olho Por Olho em que está escalada, com início das gravações previsto para maio.

Além do tumor, Beatriz Nogueira também foi diagnosticada em 2018 que é portadora de esclerose múltipla, mas ela convive bem com a doença.

As informações são do Metrópoles.