Amom realiza doação de ajuda de custo à Fazenda da Esperança

Na manhã deste sábado (01), o deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) esteve na unidade da Fazenda da Esperança em Manaus, localizada na Rodovia BR 174, KM 2, zona Rural, para realizar a doação de R$ 14 mil reais. O valor se refere à ajuda de custo para mudança entregue pela Câmara dos Deputados aos parlamentares, o qual Amom se comprometeu a doar a instituições sociais do Amazonas.

“Me comprometi a fazer a doação integral desse valor que foi entregue pela Câmara dos Deputados e fiz pessoalmente essa prestação de contas, tanto à Fazenda da Esperança, quanto à Associação de Amigos do Autista, que são instituições reconhecidas no nosso estado e que precisam de todo o apoio”, declarou o parlamentar.

O deputado federal esteve acompanhado do cofundador da Fazenda da Esperança de Manaus, arcebispo emérito Dom Mário Pasqualotto, da coordenadora da ala feminina, Regina Coelho, e da responsável pela captação de projetos, Shirley Araújo. Na ocasião, Amom também participou do plantio de hortaliças na horta criada em parceria com o Galho Forte, projeto idealizado para ações sustentáveis e voltadas à preservação ambiental.

O valor doado deve ser aplicado em melhorias de infraestrutura, principalmente no combate a doenças como malária e dengue, com a instalação de telas contra mosquitos.

Conforme explicou Shirley Araújo, a ala masculina é onde existe maior incidência de casos das doenças. “O posto da malária funciona dentro da ala masculina, mas ele não é efetivo, não é todos os dias que tem gente lá, acaba que a demanda vai toda para a UPA, em Manaus. Na ala masculina tem mais casos de malária e também de dengue, por conta da proximidade com o rio”, explicou Shirley.

Esta foi a segunda instituição social que recebeu a doação. Em meados de março, o parlamentar destinou o mesmo valor à Associação de Amigos do Autista no Amazonas (AMA). Para Amom, o montante de R$ 28 mil representa uma regalia. “Sempre fui contra regalias desnecessárias de políticos e não volto atrás nisso”.