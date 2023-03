Amom Mandel participa de missão do Ministério da Defesa em zonas de fronteira na Amazônia

Junto a outros parlamentares, representantes de órgãos oficiais e membros das Forças Armadas Brasileiras, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) embarcou, na segunda-feira (06/03), em uma missão do Ministério da Defesa, por meio do Programa Calha Norte, para conhecer as atividades nas organizações militares que atuam nas regiões de fronteira da Amazônia.

A comitiva terá como destino os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Atalaia do Norte e Benjamin Constant, no Amazonas, além da capital de Roraima, Boa Vista, e do Acre, Rio Branco. A missão teve início no último domingo (05/03), em Manaus, e segue até a próxima sexta-feira (10/03).

A viagem institucional permitirá aos integrantes da comitiva conhecer os desafios e necessidades das Forças Armadas nas regiões de fronteira do Amazonas e, a partir disso, estudar o envio de emendas parlamentares a serem aplicadas nas ações de proteção dessas regiões.

“Essa missão do Ministério da Defesa vem para apresentar e fiscalizar o funcionamento dos Pelotões Especiais de Fronteira e da atuação das Forças Armadas do projeto Calha Norte, que atua na proteção das Fronteiras na Amazônia. Vamos visitar alguns pontos estratégicos e conversar com os oficiais que trabalham nesses locais pra entender as necessidades e, eventualmente, enviar emendas parlamentares e entender o que precisa mudar, melhorar e ser resolvido no trabalho das forças armadas nas fronteiras do Amazonas”, declarou o deputado.

Em Boa Vista, o parlamentar conheceu o trabalho das Forças Armadas quanto à “Operação Acolhida”, que garante auxílio humanitário aos imigrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade, na 1ª Brigada de Infantaria de Selva.