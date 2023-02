Amiga de suposta vítima desiste de processo contra Daniel Alves

Uma amiga da suposta vítima do caso que envolve Daniel Alves desistiu de processar o jogador, indo contra a recomendação da juíza do caso que já informou haver “provas suficientes” de estupro que pesam contra o brasileiro. A informação foi publicada pelo ‘Uol’.

A juíza espanhola Maria Concepción Canton Martín foi informada pela mulher que gostaria que o caso da amiga, que teria sido levada para um banheiro onde o crime teria ocorrido, fosse tratado como prioridade.

De acordo com a agência de notícias “EFE”, duas amigas da mulher supostamente agredida, deram depoimentos, nesta sexta-feira, em um tribunal de Barcelona, e alegaram que foram tocadas sem consentimento pelo jogador. Ainda segundo a agência, uma das amigas contou que Dani Alves tocou nas suas partes íntimas sem consentimento, o que a fez se sentir incomodada.

Então, a juíza teria instruído a mulher a denunciá-lo por agressão sexual, mesmo crime pelo qual já está preso preventivamente. Porém, isso não aconteceu. As amigas da vítima também corroboraram com a versão da acusadora de que Daniel Alves teria a agredido no banheiro da boate Sutton, em Barcelona, em uma festa no dia 30 de dezembro do ano passado.