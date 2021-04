Americana termina com noivo e tem filho com o ex-sogro 36 anos mais velho

Uma jovem de 25 anos terminou o noivado após revelar ter tido um caso com o pai de seu noivo, com quem agora tem um filho de cinco meses. O caso aconteceu em 2018, em Illinois, nos Estados Unidos. As informações são do Daily Mail.

Em entrevista ao tabloide britânico, Mackenzie Yocum contou que decidiu confessar ao rapaz que o traiu com seu pai, Jeff Scholl, de 61 anos. Ela disse que, após uma crise no relacionamento, que iniciou ainda na adolescência, ela se aproximou do ex-sogro, que lhe ofereceu um ombro amigo, e os dois acabaram se tornando amantes.

Na época, Jeff ainda era casado com a mãe do rapaz. Quando mãe e filho descobriram o caso de amor entre eles, decidiram cortar relações com ambos.

“A única coisa de que me arrependo é não ter sido honesta e começar um relacionamento com Jeff antes do término de nossos relacionamentos anteriores”, disse Mackenzie.

“Deveríamos ter sido honestos sobre nossos sentimentos e dito que não estávamos felizes. Há traição emocional e há traição física. A emocional durou cerca de um ano e a física, seis meses. Eu estive com o filho dele por mais de seis anos, mas Jef sempre foi muito acolhedor. Fiquei muito feliz no relacionamento com o filho dele ao mesmo tempo que Jeff estava à beira do divórcio”, disse ela.

