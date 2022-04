Americana cria 50 ratos dentro de casa

CALIFÓRNIA, EUA (R7) — No final do ano passado, Michele Raybon, 51 anos, moradora de Palmdale, na Califórnia, faz sucesso no Facebook após postar um vídeo de seus 50 ratos, 25 machos e 25 fêmeas, tomando banho na pia de sua cozinha. A publicação recebeu mais 350 mil visualizações.

Michele, que atualmente está aposentada, recebeu seus primeiros “bebês”, como ela chama seus pets, em 2018, de um criador no Texas. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, foi a partir da chegada dos ratos-toupeira-pelados, Elvis e Chuck, e dos ratos encapuzados, Lucy e Ethel, que ela começou a criar os animais.

Quando se mudou para a Califórnia, ela notou que não havia criadores de ratos na região. Por causa disso, a aposentada começou a vender os roedores, mas logo decidiu parar e os manteve como animais de estimação.

“É por isso que eu tenho tantos, porque eu os criei por temperamento, só para poder vendê-los para outras pessoas que amam ratos”, afirma.

Quando Michele recebe visitas, muitas vezes, as pessoas ficam chocadas com o número de roedores que encontram, mas ela diz que seus ‘bebês’ as cativam rapidamente e que cada um deles tem sua própria personalidade, sendo alguns mais sociáveis que outros.

“Todos os meus ratos têm um bom temperamento, então eu apresento alguém a um deles e geralmente eu os conquisto, ou os ratos os conquistam”.

O desejo da americana é mudar o estigma das pessoas sobre ratos, que acreditam que os roedores são animais sujos e doentes.

“Muitas pessoas mudaram de ideia e surpreendentemente os querem como animais de estimação. Algumas pessoas são muito abertas, mas outras nem tanto”, diz Michele.

Junto com os roedores, ela também cria quatro cachorros, três gatos e dois porcos. “Eu amo animais, queria ser veterinária quando crescesse, mas isso nunca aconteceu”.