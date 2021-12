Ambev desenvolve latinha feita de palha de milho

A Cervejaria Colorado vem se mostrando cada vez mais preocupada com a preservação do meio ambiente. No mês passado, a marca lançou a primeira cerveja orgânica do Brasil, a Colorado Orgânica, feita a partir de Sistemas Agroflorestais.

Agora a cervejaria lançou mais uma novidade em sua busca pela sustentabilidade: um pack” criado a partir da palha do milho.

A nova embalagem é feita de forma 100% mecânica, sem uso de aditivos químicos e pode ser descartada justo de materiais orgânicos, ou reciclada junto ao papel. O pack pode ser descartado de maneira completamente compostável ou reciclado junto a cadeia do papel.

“A Colorado tem investido em soluções que valorizam a biodiversidade do país e trabalha com comunidades que exercem um papel fundamental na conservação e manutenção da floresta em pé”, disse Daniel Carneiro, gerente de Marketing da Colorado.

“Neste primeiro momento estamos com essa inovação sustentável em pequena escala, mas a expectativa é aplicar a nova embalagem nas linhas da Colorado”, completou.

Além de tudo isso, a nova “lata” consome 80% menos água na sua produção, reduz em 50% as emissões de gás carbônico e economiza cerca de 25% de energia elétrica em comparação ao papel cartão.

A novidade fará parte da linha Colorado Ribeirão Lager e ficará disponível em edição limitada apenas na Toca do Urso, em São Paulo. Ainda não se sabe se a Cervejaria Colorado pretende manter a utilização do biomaterial no futuro.

A iniciativa faz parte de um conjunto de metas de sustentabilidade da Ambev para 2025, que consiste em melhorar sua gestão de água, fomentar a agricultura sustentável e promover a reciclagem de suas embalagens.

fonte: Yahoo!