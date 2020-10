Amazonprev inaugura central de atendimento telefônico para os segurados

A Fundação Amazonprev inaugurou um novo sistema de atendimento de chamadas telefônicas. A partir de agora, as pessoas que precisam ligar para a instituição serão atendidas por uma mensagem eletrônica. A medida deve otimizar o tempo e a qualidade do atendimento prestado aos segurados. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, em dias úteis.

Ao ligar para a instituição, o segurado poderá ouvir, durante alguns segundos, uma mensagem padrão com comunicados importantes e informações básicas, como, por exemplo, a atual suspensão do sistema de recadastramento, em virtude da pandemia do novo coronavírus, e os procedimentos para agendar um atendimento presencial na instituição. Caso a necessidade da ligação seja por um desses motivos, o interessado já terá a resposta para sua dúvida ou poderá aguardar até que a chamada seja direcionada para um dos atendentes.

Para o presidente da Fundação Amazonprev, André Luiz Zogahib a medida deve favorecer especialmente as pessoas que moram fora da cidade de Manaus e que precisam de informações mais pontuais sobre os serviços previdenciários.

“O atendimento telefônico pode parecer algo simples, mas não é. Muitas vezes é o primeiro meio de contato conosco, às vezes até o único, pois temos segurados no interior do estado, em outras unidades federativas do país e até mesmo, fora do Brasil. Então, um simples telefonema, pode evitar um deslocamento desnecessário até à instituição”, pontuou Zogahib.

“Nossa gestão tenta olhar a instituição como um todo, especialmente no que diz respeito ao bem-estar dos segurados. Pensando no agora, mas também com visão no futuro. Queremos que todos os aposentados e pensionistas do Amazonas possam ter o atendimento de qualidade que merecem. É o mínimo que podemos dar àqueles que tanto contribuíram com sua força de trabalho para o desenvolvimento do Estado”, reitera o presidente.

Os números de telefone para atendimento ao público da Amazonprev são: (92) 3627-3400 / 3627-3401 / 3627-3402 ou 3627-3421. Para falar com a Ouvidoria, basta ligar para o 3627-3424.

Comentarios