Amazonino Mendes é levado em estado grave para SP

MANAUS — Informações de fontes seguras dão conta que o ex-governador Amazonino, 83, embarcou na noite desta terça-feira, 22, para São Paulo, em uma UTI aérea, para tratamento de saúde.

A informação é de que o quadro de saúde do ex-governador é grave.

Ele deve ser internado no Hospital Sírio Libanês com diverticulite – doença que causou a morte do ex-presidente Tancredo Neve – e pneumonia.

Após as eleições de 2019 para prefeito de Manaus, Amazonino passou a viver em São Paulo para tratamento de saúde. Somente com as proximidades das eleições para o governo, ele retornou para Manaus.

Com a saúde fragilizada – embora negasse -, Amazonino foi poupado de todos os compromissos que exigiam deslocamentos ou qualquer espécie de esforço físico.

Durante o período eleitoral, o ex-governador dava fortes sinais de que não estava bem.

Até mesmo para se levantar precisa de ajuda. Não raras vezes, pediu para sentar nos poucos debates com os candidatos ao governo dos quais participou.

Por FATO AMAZÔNICO