Amazônia é retratada em exposição no Shopping Ponta Negra

A exposição “Amazônia Viva” apresenta obras do artista plástico Amarildo Valle, que exalta as belezas amazônicas através de pinturas em tela e artigos confeccionados à mão e conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

“Quero agradecer à prefeitura e à Semtepi por promover essa exposição, e aproveito para convidar a todos para participar desse grande evento e prestigiar a Amazônia viva e pintada”, disse Amarildo Valle.

Para o subsecretário municipal de Assuntos Operacionais da Semtepi, Gustavo Igrejas, essa é uma forma de a população também apoiar artistas locais.

“A exposição está sendo apoiada pela Semtepi dentro de todo um trabalho de incentivo à economia solidária e criativa da gestão do prefeito David Almeida. Venham, compareçam, comprem as obras e apoiem essas iniciativas que a Prefeitura de Manaus vem fazendo para a economia”, frisou.

Lívia Araújo acompanha o trabalho do artista há mais de 15 anos e desta vez não seria diferente.

“Eu já tenho cinco quadros na minha residência e todos da minha família também têm porque gostamos muito do trabalho dele. Eu acredito que é um dom de Deus poder fazer tudo isso, e poder conferir essa exposição que está sendo proporcionada, é maravilhoso”, contou.

A “Amazônia Viva” está situada no piso L2 do Shopping, próximo à loja Vivara, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h.

Artista

Com mais de 35 anos de experiência, Amarildo Valle está expondo 30 telas, todas retratando a flora, fauna e o cotidiano do caboclo amazônida. Além do trabalho com pintura em tela, o artista também confecciona escultura em madeira e cimento.

O evento conta com as devidas medidas protetivas em combate à Covid-19, a partir das recomendações sanitárias como o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social.

