Amazonense Sabrina Gama ocupa 1º lugar no ranking nacional de wrestling

Destaque no 2º Campeonato Brasileiro Interclubes Sênior de Wrestling 2023, Sabrina Gama garantiu medalha de ouro na competição e agora ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de Wrestling, na categoria até 53 kg sênior. A atleta amazonense recebe apoio do Governo do Amazonas, por meio do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024.

“Resultados expressivos surgem com investimentos e o Governo do Amazonas está focado em revelar grandes atletas que representarão o estado internacionalmente. Temos acompanhado o trabalho da equipe amazonense de wrestling e sabemos do potencial que eles já alcançam”, comentou o titular da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Promessa no esporte amazonense para o atual ciclo olímpico, Sabrina Gama, de 23 anos, conta no currículo com cinco títulos brasileiros, sendo duas conquistas do Brasileiro Júnior e três no Brasileiro Sênior. Atualmente, Sabrina é titular da Seleção Brasileira na categoria até 53kg.

“Estou feliz por mais uma conquista e agradeço ao apoio recebido pelo Governo do Amazonas, que vem trabalhando incansavelmente para que o esporte amazonense continue crescendo e trazendo bons resultados. Isso me alegra muito e confirma que o esporte está sendo bem valorizado no nosso estado”, comentou a atleta.

Além da Sabrina outros atletas se destacaram na disputa como o Helisson Bresson medalhista de ouro na categoria 57 kg, Viviane de Almeida com o segundo lugar no 57kg sênior, Kenedy Pedrosa com a medalha de prata no 67kg sênior, Ketellen Fernandes na categoria 50kg e a Layane Miranda com o quinto lugar no 62kg.

O treinador da equipe, Anderson Alves destacou a importância da competição para os atletas. “Foi uma competição de alto nível e os atletas amazonenses se destacaram. O desenvolvimento da Sabrina vem sendo gradativo, há quatro anos ela se mantém titular da Seleção Brasileira, estamos trabalhando muito e, por ela ser uma atleta dedicada, conseguimos conquistar os melhores resultados”, comentou.

Sobre a competição

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling, o Brasileiro Sub20 e Sub23 aconteceram de forma simultânea e fazem parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW). As competições aconteceram em Brasília, no Distrito Federal, visando a pontuação dos atletas no ranking nacional, para seleção pré-olímpica.

Confira os resultados dos atletas:

Helisson Bresson

Categoria – 57kg sub23

Medalha – ouro

Sabrina Gama

Categoria – 53kg sênior (adulto)

Medalha – ouro

Viviane de Almeida

Categoria – 57kg sênior

Medalha – bronze

Kenedy Pedrosa

Categoria- 67kg sênior

Medalha – Prata

Ketellen Fernandes

Categoria – 50kg sub23

Medalha – quarto lugar

Layane Miranda

Categoria – 62kg sub20

Medalha – Quinto lugar