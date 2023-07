Amazonense Pedro Nunes conquista ouro e quebra recorde no Troféu Brasil de Atletismo

Pedro Henrique Nunes, atleta amazonense, deixou mais uma marca histórica no cenário esportivo, no domingo (09/07), ao conquistar o primeiro lugar no Troféu Brasil de Atletismo, na pista da Universidade Federal do Mato Grosso. Alcançando a impressionante marca de 82,77 metros, na competição, o potencial atleta olímpico conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), e faz parte do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024.

“Estamos muito felizes com os ótimos resultados que o Pedro Nunes tem alcançado, mais um recorde que potencializa a nossa expectativa de ver o Amazonas sendo bem representado em grandes competições e na próxima Olimpíada. A determinação do governador Wilson Lima é para que estejamos sempre dando suporte necessário aos nossos atletas”, disse Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

Aos 24 anos, Pedro Nunes estabeleceu um novo recorde brasileiro no lançamento de dardo, no Troféu Brasil de Atletismo com a marca de 82,77 metros. “Estou muito feliz com essa conquista, sigo focado nos meus objetivos, daqui há duas semanas e meia tenho o Sul-Americano. Agora é traçar metas e carimbar minha vaga no Mundial e, sequentemente, alcançar o índice para as olimpíadas em Paris”, afirmou Pedro Henrique.

Após essa vitória memorável, Pedro Nunes se prepara para o próximo desafio, o Campeonato Sul-Americano de Atletismo, que será realizado de 28 a 30 de julho, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. Focado em fazer uma ótima pontuação na competição, o atleta tem como objetivo chegar à final, garantir sua participação no Mundial de Budapeste e representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Pedro Nunes tem se estabelecido como um dos atletas mais promissores no atual cenário brasileiro. Sua recente quebra de recorde com a marca pessoal de 83,89 metros, no Grande Prêmio do Brasil (GP Brasil), o coloca no primeiro lugar no ranking nacional e Sul-Americano que demonstram seu potencial em alcançar o índice necessário para uma vaga para as Olimpíadas de 2024, o qual está a 1,61 metros da pontuação.