Amazonense Pedro Nunes conquista medalha de ouro no lançamento de dardo, no Troféu Brasil

RIO DE JANEIRO — Alcançando um feito histórico, o atleta amazonense Pedro Henrique Nunes conquistou o primeiro lugar no 41º Troféu Brasil, neste sábado (25/06), no estádio Olímpico Nilton Santos (RJ), ao atingir a marca de 81 metros, no lançamento de dardo, estabelecendo o recorde da competição. Com as passagens aéreas, o destaque amazonense contou com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (AADESAM).

“Estamos dando todo o suporte necessário para que o Pedro tenha condições de levar a bandeira amazonense aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Hoje, o Pedro é uma das esperanças da Seleção Brasileira na modalidade e vem provando ser uma realidade a cada competição que passa”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Com o melhor resultado da história do lançamento de dardo do Amazonas, Pedro Nunes vem pavimentando seu caminho rumo às Olimpíadas de Paris 2024. Com a marca deste sábado, o atleta parintinense está a exatos 4 metros de atingir o índice olímpico. Pedro também representará o Amazonas na Seleção Brasileira de Atletismo participando dos Jogos Panamericanos 2023, que acontecerá no México.

“Fico feliz com o resultado de 81 metros, quebrando recorde no Troféu Brasil e agradecer a Faar pelas passagens, esta medalha de ouro é nossa, vai para casa é do Amazonas”, comemorou Pedro Nunes.

Em competição na Espanha, há pouco menos de um mês, Pedro conquistou o segundo lugar estabelecendo uma marca de 80,74 metros, a segunda melhor do Brasil na história da modalidade. Ainda nesta temporada, Nunes irá para os Estados Unidos, onde encontrará os melhores atletas do Lançamento de Dardo no Campeonato Mundial, que acontece de 15 de julho a 24 de julho.

“O Pedro está crescendo no momento certo, estamos há 15 dias do Campeonato Mundial e ele vai motivado, na melhor fase de sua carreira, isso vai ser muito importante, pois o Pedro vai enfrentar os melhores atletas do mundo, pela primeira vez na sua vida, e a nossa expectativa são as maiores possíveis”, disse Sandro Viana, coordenador de atletismo do Pelci e medalhista olímpico em Pequim 2008.