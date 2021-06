Amazonense inova e cria Vitrine Digital onde qualquer pessoa pode vender online

A oportunidade de expansão que os micro e médios empreendedores buscavam está na Vitrine Digital. A empresa amazonense surgiu no início da pandemia como um diferencial de mercado, desenvolvendo uma plataforma digital responsiva, prática e de fácil interação para conectar empresas e clientes.

O consumo de produtos e serviços no ambiente digital ganhou uma proporção surpreendente em virtude da atual rotina de vida imposta pelo novo coronavírus. De acordo com dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) no primeiro trimestre deste ano as compras online registraram um aumento de 72,2% em comparação ao mesmo período de 2020.

Com base nesses índices a Vitrine Digital chegou para integrar as formas de empreendimento físico e virtual, oferecendo aos empresários a oportunidade de ter uma loja virtual personalizada com gerenciamento próprio feito por smartphone, otimizando o tempo de atendimento e de venda dos produtos.

A Vitrine Digital funciona numa plataforma multissegmentos, integrada com o Facebook, Instagram e WhatsApp, e permite que o lojista aumente suas vendas em até 30% de forma rápida, eficiente e sem taxa extra nas transações. Na loja virtual o cliente visualiza os produtos com todas as descrições e opções de pagamento e os pedidos chegam para o vendedor pelo WhatsApp de forma organizada com todos os detalhes para efetivar a compra.

Os serviços da Vitrine Digital são acessíveis a todos os segmentos de lojistas de com opções de planos mensal, semestral e anual que cabem no orçamento do pequeno e médio empresário. Traga seu negócio para o ambiente virtual, seja um empreendedor digita!

Conheça os benefícios da Vitrine Digital, acesse: https://vitrinedigital.site/

FONTE: PORTAL MANAUS ALERTA

