Amazonense está entre o 79 ganhadores da Lotofácil da Independência

SÃO PAULO — A Lotofácil de Independência (concurso 2610) teve 79 apostas vencedoras no sorteio realizado na noite deste sábado (10), em São Paulo. Cada uma irá receber R$ 2.248.149,10. Do total de ganhadores do prêmio máximo, 45 fizeram jogos simples individuais, enquanto 34 venceram apostando em bolão, segundo dados divulgados pela Caixa Econômica Federal.

O valor total do concurso, de R$ 180 milhões, é dividido entre todos os vencedores e aqueles que tiveram entre 14 e 11 acertos.

São Paulo foi o estado com o maior número de apostas vencedoras, com 15. Em seguida, vem Minas Gerais, com nove apostas que acertaram as quinze dezenas.

Os apostadores de São Paulo também lideram o número de vencedores individuais: 12 pessoas fizeram apostas simples e vão levar, sozinhas, mais de R$ 2,2 milhões.

Na sequência, estão os apostadores de Minas Gerais: entre os nove vencedores do estado, sete foram apostas simples.

Mato Grosso é o terceiro estado na lista geral de ganhadores, com seis jogos premiados, sendo dois deles apostas simples.

Divisão dos valores

O bolão é a modalidade que permite apostas em grupo. Pelas regras da Lotofácil, é possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 8 cotas (participantes) para apostas compostas por 15 números.

O número máximo de apostadores por bolão aumenta de acordo com o volume de números apostados. Para realizar jogos com 20 números, por exemplo, o máximo de participantes chega a 100.

É o caso de uma aposta feita na capital paranaense, Curitiba, que acertou os 15 números da Lotofácil em um jogo de 20 números, com 100 participantes no bolão. Esse é o grupo que fará a maior divisão dentre as 79 apostas vencedoras do concurso.

Considerando o valor de R$ 2.248.149,10 da premiação, cada um dos cotistas deve levar para casa pouco mais de R$ 22 mil.

O segundo maior grupo a dividir a bolada é uma aposta vencedora na capital cearense, Fortaleza. Com 50 pessoas, cada um deve levar, ao todo, quase R$ 45 mil.

Veja as dezenas premiadas (na ordem em que foram sorteadas): 24 – 22 – 05 – 07 – 09 – 17 – 08 – 20 – 11 – 16 – 15 – 01 – 10 – 12 – 03.

Os vencedores, de acordo com a Caixa, são:

Internet: 6 apostas

Alagoas: 2 apostas

Amazonas: 1 aposta

Bahia: 3 apostas

Ceará: 2 apostas

Distrito Federal: 3 apostas

Espírito Santo: 1 aposta

Goiás: 4 apostas

Maranhão: 3 apostas

Minas Gerais: 9 apostas

Mato Grosso do Sul: 1 aposta

Mato Grosso: 6 apostas

Pará: 4 apostas

Paraíba: 1 aposta

Pernambuco: 1 aposta

Paraná: 4 apostas

Rio de Janeiro: 3 apostas

Rio Grande do Norte: 4 apostas

Roraima: 1 aposta

Rio Grande do Sul: 2 apostas

Santa Catarina: 1 aposta

São Paulo: 15 apostas

Tocantins: 2 apostas

Outros vencedores

A Lotofácil de Independência também premiou quem fez entre 14 e 11 acertos.

14 acertos – 12.202 apostas ganhadoras, R$ 1.118,16

13 acertos – 378.406 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos – 4.292.807 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos – 22.099.555 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Por g1