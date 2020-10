Amazonastur lança cenário ‘Amazone-se’ para ampliar a divulgação do estado nas redes sociais

Um cenário para a produção de fotos para as redes sociais foi montado pelo Governo do Estado, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), em um dos mais conhecidos cartões postais de Manaus: o Largo de São Sebastião, Centro da capital. A estrutura foi instalada nesta sexta-feira (23), véspera do aniversário de 351 anos de Manaus, e ficará no local até 31 de dezembro deste ano. “Amazone-se” é o tema do cenário instagramável, e também o nome do programa de retomada do turismo no estado para o período pós-pandemia, que inclui também uma web série, obras de infraestrutura e ações para ordenamento do setor.

Com a ação, a Amazonastur espera engajar habitantes e visitantes nas redes sociais para divulgar que o Amazonas é um destino seguro nessa fase de desaceleração da pandemia da Covid-19, segundo a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros. Ela lembra, ainda, que o turismo desenvolvido no estado é de pouca aglomeração, uma vantagem nesse período de retomada.

“Nós tivemos a ideia de criar um cenário instagramável aqui ao lado do nosso maior ícone do turismo de cultura, que é o Teatro Amazonas. Ele vai estar ao disponível para você fazer aquela foto bacana e postar nas redes sociais, mostrando o orgulho de ser amazonense e mostrando para o Brasil e para o mundo que nós somos um destino seguro para começar a retomada do turismo, que é muito importante para a economia e para gerar emprego e renda para a nossa população”, destaca Roselene.

A assessora de Criação e Arte da Amazonastur, Giselle Falabella, explica que a campanha foi concebida ainda durante o período de home office. “A campanha quer despertar na população o orgulho de pertencer ao Amazonas e mostrar o nosso estado para quem não o conhece. A gente criou um cenário instagramável onde as pessoas podem participar da campanha e usar a hashtag #amazonese nas redes sociais”, disse Giselle.

Para o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo, o cenário é um presente para Manaus. “Certamente, os visitantes vão poder levar um pouco da lembrança desse lugar. Sem dúvida foi um grande inciativa”, avalia.

O professor Diego Fares esteve no cenário instagramável com a família logo após a estrutura ser montada, fez fotos e disse que a ação é uma excelente homenagem a Manaus e aos seus habitantes. “Muito orgulho de fazer parte dessa cidade, de viver aqui e receber os visitantes”, declara.

Web série

O Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, produziu uma série com quatro episódios para apresentar os atrativos do turismo do Amazonas. Cada episódio mostrou as belezas do estado a partir de um tema: Centro Histórico, natureza, gastronomia e passeios fluviais. O quarto e último estreia neste fim de semana.

Todo o conteúdo está disponível nas redes sociais, no Instagram da Amazonastur (@amazonastur e @visitamazonas) e do Governo do Amazonas (@governo_do_amazonas), e também em @amorimvivian, perfil da influenciadora digital amazonense Vivian Amorim, que é quem apresenta os atrativos na série.

