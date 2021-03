Amazonas vai comprar 1 milhão de doses da Sputnik V

Por meio de suas redes sociais, o governador Wilson Lima, anunciou na noite desta segunda-feira (22) que assinou contrato para a compra de 1 milhão de doses da vacina Sputnik V para o Estado do Amazonas.

“Acabo de assinar o contrato para compra de 1 milhão de vacinas Sputnik V para o AM, por meio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal”, escreveu o governador em sua conta no Twitter.

Acabo de assinar o contrato para compra de 1 milhão de vacinas Sputnik V para o AM, por meio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Hoje somos o estado que mais vacina no Brasil e estamos trabalhando para avançar ainda mais. Vamos vacinar! — Wilson Lima (@wilsonlimaAM) March 23, 2021

A compra foi realizada por meio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia formado por nove estados da federação. São eles: Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Lima destacou ainda que o Amazonas é o estado que mais vacina em todo o Brasil.

