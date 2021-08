Amazonas retorna às aulas 100% presenciais nesta segunda-feira (23)

No Amazonas, os estudantes das redes estadual e privada já têm data para retornar às aulas de forma 100% presencial: será amanhã, dia 23, na capital e dia 8 de setembro, no interior do estado.

O Governo do Amazonas, em parceria com as prefeituras, está realizando mutirões de vacinação contra a Covid-19 para completar a imunização com a segunda dose dos profissionais da educação.

Tanto no interior quanto na capital do estado, os alunos já voltaram para as salas de aula. No entanto, o que está valendo neste momento é o sistema híbrido, ou seja, revezamento das turmas online e presencial.

