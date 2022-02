Amazonas recebe mais 29.250 doses de vacina Pfizer para crianças

O Amazonas recebeu, nesta segunda-feira (14), mais 29.250 doses de vacina contra Covid-19 do laboratório Pfizer, destinada para a população com 12 anos ou mais. As doses foram enviadas pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e fazem parte da 168ª pauta de distribuição do imunizante Pfizer no país. As vacinas vão atender a demanda da campanha de vacinação contra Covid-19.

As vacinas chegaram em cinco volumes, por volta das 11h30, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, por voo comercial da Latam. O carregamento foi transportado com escolta à sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), na capital, onde as vacinas foram conferidas por equipe técnica da fundação e armazenadas em câmara fria.

A distribuição das doses está condicionada à emissão de Nota Informativa com descriminação de quantitativo de doses para cada um dos municípios de destino, conforme quantidade de vacina enviada pelo Programa Nacional de Imunização. A FVS-RCP realiza a distribuição das vacinas após agendamento das secretarias municipais de saúde e articulação da equipe técnica da Vigilância em Saúde estadual.

Vacinômetro

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 6.200.131 doses foram aplicadas em todo o estado até domingo (13/02), sendo 2.953.117 de primeira dose, 2.393.713 de segunda dose, 55.364 com dose única, 797.425 de 1ª dose de reforço e 512 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

Ascom