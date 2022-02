Amazonas recebe mais 132.210 doses de vacina para menores contra Covid-19

O Governo do Amazonas recebeu, nesta segunda-feira (07/02), 132.210 doses de vacina contra Covid-19. O imunizante, destinado a pessoas com 12 anos ou mais, foi enviado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, com remessa desembarcada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

O carregamento faz parte da 165ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde para a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. As doses foram conferidas pela equipe técnica do PNI do Amazonas, coordenado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) e foram armazenadas na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), na capital.

Conforme a equipe do PNI no Amazonas, o imunizante ficará armazenado até a emissão de Nota Informativa, com o quantitativo de doses a serem distribuídas para os municípios do estado. O cálculo é realizado com base na quantidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

Vacinômetro

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 6.037.593 doses foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira (07/02), sendo 2.887.446 de primeira dose, 2.356.586 de segunda dose, 56.523 com dose única, 736.820 de 1ª dose de reforço e 218 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.

As informações consolidadas pela FVS-RCP são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos telefônicos da FVS-RCP são (92) 2129-2500 e 2129-2502.

FONTE: Ascom