Amazonas recebe mais 106.900 doses de vacinas

Neste sábado (31/07), o Governo do Amazonas recebeu mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). Os novos carregamentos totalizam 106.900 doses de imunizantes, a serem utilizadas para dar continuidade à campanha Vacina Amazonas.

As remessas foram desembarcadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. O primeiro carregamento chegou à capital por volta das 12h45, a bordo do voo 3733, da empresa Latam Linhas Aéreas, com 58.500 doses da vacina Pfizer/BioNtech.

Com escolta da Polícia Federal, a carga foi transportada para armazenamento na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

O segundo carregamento chegou por volta das 14h35, no voo 3182 da Latam, contendo 48.400 doses da vacina CoronaVac/Butantã. Após o desembarque, a carga com as doses foi transportada, com escolta da Polícia Federal, até as câmaras frias instaladas na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde foram contabilizadas e armazenadas.

As novas doses são referentes a 57ª e 58ª pautas de distribuição. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), as vacinas desta nova remessa deverão ser utilizadas para aplicação da primeira dose (D1) em pessoas acima de 18 anos.

Vacinômetro

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.616.448 doses foram aplicadas em todo o Estado, até este sábado (31/07), sendo 1.935.590 de primeira dose, 646.299 de segunda dose e 34.559 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.

