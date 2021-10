Amazonas passa a contar com unidades castramóveis

Durante a entrega das três unidades de castração de cães e gatos (Castramóveis), na tarde desta sexta-feira, 01 de outubro, a deputada Joana Darc (PL) destacou a luta de décadas para a realização desse sonho para a causa animal, bem como, a realização de um compromisso de campanha.

“É um sonho que se torna realidade, um sonho da causa animal e um sonho de mandato. Estamos fazendo história com esses castramóveis e construindo uma política pública animal, porque além de a gente proteger os animais, a gente tá cuidando também da saúde pública, estamos evitando as zoonoses e dando uma parcela de contribuição para a Sociedade. Essas três unidades móveis é um sonho da causa animal, de décadas. Nunca se teve no Estado do Amazonas um projeto dessa magnitude”, pontuou Joana Darc.

A parlamentar que é defensora dos animais desde criança, se emocionou ao lembrar de toda luta, todo preconceito e barreiras que enfrentou e enfrenta até hoje ao lutar pelos direitos dos animais.

“Eu quero reafirmar o meu compromisso porque eu escolhi viver a causa animal. Muitas vezes eu não posso falar, pois quando falo tem muita gente torcendo contra e tentando prejudicar. Mas hoje é o dia de falar. Hojé é o dia em que aquela criança, aquela protetora de animais que ama os animais desde criança e que escolheu como missão de vida, está entregando três castramóveis que vão mudar a vida dos animais no estado do Amazonas”, disse.

Para a representante da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) Tatiane Amorim, os castramóveis vão trazer não somente benefícios aos animais, mas uma grande contribuição para a saúde pública em geral.

“Não tem como não se entusiasmar com esse projeto e essas entregas. Sabemos que ele trará muitos benefícios como a redução de abandono de animais, respeito à legislação, a questão da ética, a redução de risco de acidentes e por fim a contribuição à saúde pública, uma vez que vamos reduzir as doenças de zoonoses”, pontuou.

Já o secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, destacou como visionário o projeto desenvolvido pela deputada Joana Darc.

“O trabalho da deputada Joana Darc é visionário, pois conseguiu por meio da sua atuação parlamentar, construir política pública efetiva para o bem-estar animal, não apenas numa política, mas na prática. Se hoje estamos aqui é devido ao empenho dela e não poderia deixar de destacar o papel do governador Wilson Lima, em criar uma estrutura na secretaria de meio ambiente, pois não basta criar leis, mas é preciso criar estrutura para sair do papel”, destacou o secretário.

Para tirar o projeto do papel, Joana Darc, destinou emendas parlamentares que somam mais de R$ 2 milhões. Além das unidades entregues nesta sexta-feira, há previsão da entrega de mais cinco unidades pelo Governo do Amazonas até o ano que vem.

Virada Animal 2021

E foi com a entrega dos Castramóveis que a deputada Joana Darc, deu início a Virada Animal 2021 no Amazonas. O evento acontece por meio da Comissão de Proteção aos Animais, Assuntos Indígenas, Cidadania e Legislação Participativa (CPAIP), da qual a parlamentar é presidente.

A programação dos eventos que fazem parte da Virada 2021, abarca a Capital e o Interior. O evento vai até o dia 9 de outubro, com palestras voltadas a causa animal, de personalidades tanto de Manaus como de outros Estados, como o deputado estadual por São Paulo Delegado Bruno Lima (PSL) e a deputada estadual do Sergipe Kitty Lima, membros da OAB, entre outras autoridades.

