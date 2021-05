Amazonas participa do dia sem imposto nessa quinta-feira

Para manifestar a insatisfação do brasileiro com a tributação abusiva que limita o poder de consumo da população, a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Manaus (CDL Jovem) promove nesta quinta-feira, dia 27 de maio, a 10ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI). A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a alta carga tributária paga pelos consumidores no ato da compra, materializando como os tributos representam grande parte do preço dos produtos.

“Queremos mostrar para a população como as taxas são abusivas. Para se ter uma ideia, num ranking de 30 países, o nosso é o 14º que mais arrecada imposto, mas está em última colocação como País que melhor retorna o dinheiro para a população”, afirma o coordenador da CDL Jovem Manaus, Bernardo Benzecry.

Coronavírus

Em Manaus, devido a pandemia de Covid-19, o DLI vai acontecer por meio de drive thru e delivery para evitar aglomerações de pessoas. Umas novidades este ano é a participação da Bob’s da Djalma Batista e Torquato Tapajós, onde serão ofertados os seguintes produtos: Franlitos 6und (R$6,80); milkshake 500ml (R$9,50); Trio Tentados Carne (R$21,80); Frango Tomato Artesanal (R$25,90); Trio Cheddar Pequeno (R$13,00).

Neste dia, o posto RZD, localizado na Rua Alexandre Magno, no Parque Dez de Novembro, irá ofertar 2 mil litros de gasolina sem o valor do imposto. No total, 200 carros poderão ser abastecidos com até 10 litros de gasolina cada. Também participarão da ação o pet shop, Miss Pet e o Sushi Ponta Negra que irá vender combo no valor de R $53,90, sem imposto. Neste dia também terá gasolina vendida na metade do preço no posto flutuante do Tarumã.

Para o presidente da Federação da Câmara dos Lojistas (FCDL-AM), Ezra Benzion, o DLI é uma oportunidade para conscientizar a população sobre as altas taxas tributárias pagas e dialogar sobre como elas são governadas. “É muito difícil fazer um evento para conscientizar as pessoas onde a facilidade de aglomerar é grande, para isso criamos mecanismos que não desobedeçam a nenhuma medida sanitária e com isso tentamos mostrar o quanto de imposto é pago”, concluiu.

