Amazonas lança ‘Natal Itinerante’ e espalha a magia natalina pelos bairros de Manaus

A carreta-palco do “Natal Itinerante” começa a espalhar magia pelos bairros de Manaus, no dia 3 de dezembro (sábado), com personagens, brincadeiras, espetáculos e outras atrações.

A ação faz parte do “O Mundo Encantado do Natal”, evento promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Fundo de Promoção Social. O primeiro bairro a receber a turma do “Natal Itinerante” é o Lago Azul, no Residencial Viver Melhor, na avenida Japiassú, zona norte da capital.

O projeto vai levar para dez bairros de Manaus o espetáculo “A Fantástica História do Biscoito de Natal” que, com a presença do Papai Noel e Mamãe Noel, vai encantar a população. A ação contará com palco móvel para integrar todos os públicos e a expectativa é de que o “Natal Itinerante” alcance aproximadamente 30 mil pessoas em toda capital.

Os bairros que receberão o “Natal Itinerante” são: Lago Azul (03/12), Jorge Teixeira (04/12), Ouro Verde (08/12), Nova Vitória (11/12), Santa Etelvina (15/12), Petrópolis (16/12), Alvorada (20/12), Presidente Vargas (21/12), Compensa (22/12) e Glória (23/12).

De acordo com o secretário da pasta, Marcos Apolo Muniz, a carreta móvel do “Natal Itinerante” terá programação especial e tem a essência de envolver e divertir a população. “O palco móvel é uma forma de integração social aos espetáculos do evento ‘O Mundo Encantado do Natal’. É uma determinação do governador Wilson Lima e um desejo nosso descentralizar as ações do Natal, levar para os bairros essa alegria”, enfatiza o secretário.

Conforme o gerente de eventos, Denis Carvalho, antes da ação o Papai Noel passeia de carro pelos bairros e convida pessoalmente o público a comparecer na programação especial de Natal.

“Não tem nada mais bonito do que ver os olhos das crianças brilhando com nossos artistas, com o Papai Noel. Sou o responsável pelo ‘Natal Itinerante’ e suspeito para falar, mas considero uma atração imperdível”, destaca Denis.

Personagens

As apresentações são feitas pela Companhia de Teatro Metamorfose e contam, ainda, com personagens secundários, como Boneco de Neve, Soldadinho e a Bailarina, para tornar o evento ainda mais encantador.

Segundo a diretora de teatro, Socorro Andrade, as apresentações do palco móvel terão a Palhaça Coração, com brincadeiras e diversão garantida para o público, seguido de 60 minutos do divertido musical “A Fantástica História do Biscoito de Natal”.

“As brincadeiras serão feitas de forma dinâmica e a apresentação do musical encena como esse personagem marcante, o Biscoito, ganhou vida. Além de mostrar como ele se encantou por essa festa tão colorida, iluminada e afetuosa que é o Natal”, informa a diretora artística.