Amazonas Filarmônica executa obras de Claudio Santoro e Mendelssohn no Teatro Amazonas

Iniciando a temporada de apresentações, a Amazonas Filarmônica executa obras do gênio da música amazonense, Claudio Santoro, e a suíte “Sonho de uma noite de verão”, escrita por Felix Mendelssohn para a peça homônima de Shakespeare. A apresentação acontecerá na quinta-feira (24/02), às 20h, no Teatro Amazonas. A entrada para o concerto é gratuita, mediante agendamento no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br).

Sob a regência do maestro Luiz Fernando Malheiro, a orquestra vai cativar o público com o “Canto de Amor e Paz”, obra de 1951, de Santoro. Em seguida, sem intervalo, apresenta a suíte do “Sonho de uma noite de verão”, de Mendelssohn, nesta primeira apresentação da orquestra em 2022.

A Amazonas Filarmônica retoma os concertos com boas expectativas para este ano. O maestro Malheiro relembra que, durante a pandemia, a orquestra fez apresentações transmitidas on-line e, aos poucos, retornou com os espetáculos dentro do Teatro. Segundo o maestro, mesmo com a limitação de público, os fãs do trabalho da Filarmônica sempre esgotaram os ingressos disponíveis.

Neste ano, com a diminuição dos casos da Covid-19 e o avanço da vacinação, a expectativa da Filarmônica é trazer a plateia de volta aos concertos no palco do Teatro.

“Estamos ansiosos, a orquestra está bastante feliz de estar voltando ao palco. E esperamos que esse seja o primeiro encontro de um ano de muitas apresentações; e contando com o nosso público também de volta ao Teatro Amazonas”, disse Malheiro.

Ao todo, 65 músicos executarão as obras. Segundo Malheiro, somente a peça de Santoro será executada por 46 integrantes das cordas da Filarmônica. Para o maestro, será uma oportunidade única para o público conferir o trabalho dos dois compositores.

Protocolos

No Teatro e nos demais espaços administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a apresentação da carteira de vacina com o esquema completo para Covid-19 é obrigatória. Além disso, é necessário o uso de máscara, cobrindo nariz e boca, e o distanciamento social de 1,5 metro.

Serviço:

O que é: Amazonas Filarmônica executa Claudio Santoro e Mendelssohn

Quando: 24 fevereiro de 2022, às 20h

Onde: Teatro Amazonas, Largo São Sebastião, Centro

Entrada: Gratuita, mediante agendamento no site www.cultura.am.gov.br

✅ Com informações da assessoria