Amazonas Energia lidera ranking de reclamações no Procon-AM

A Amazonas Energia lidera o ranking das empresas com o maior número de reclamações no primeiro semestre de 2021 no Instituto de Defesa do Consumidor – Procon/AM. A concessionária teve 716 registros no atendimento geral do órgão, o que representa uma alta de 15% em relação ao mesmo período em 2020, quando foram computadas 619 reclamações.

A Águas de Manaus também registrou aumento no número de reclamações. Entre janeiro e junho deste ano, foram 343, contra 170 do primeiro semestre de 2020.

A terceira empresa com mais registros no órgão neste ano foi a Oi (móvel e fixo), com 122; em seguida está a Vivo, com 61, e a Claro/NET, com 56.

Os dados do atendimento geral compreendem denúncias via telefone, na sede do Procon-AM e nas redes sociais do órgão. O consumidor pode entrar em contato com o órgão pelos números 3215-4009 ou 0800 092 1512.

“A divulgação do ranking é uma obrigação do Procon e está prevista na Política Nacional do Consumidor. Com base nessa lista, direcionamos nossos esforços a fim de transformar em soluções para o consumidor amazonense. Continuem denunciando pelos nossos canais oficiais, que a nossa missão, conforme a determinação do governador Wilson Lima, é atender as demandas sociais”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

