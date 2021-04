Amazonas Energia lança serviço de atendimento e pagamento de fatura de energia elétrica em casa

Para trazer mais comodidade e agilidade no atendimento aos clientes, a Amazonas Energia amplia, mais uma vez, sua rede de serviços ao consumidor. A Amazonas Energia está disponibilizando aos seus clientes o novo serviço de pagamento de faturas de energia diretamente na casa do cliente, aonde as equipes vão até a unidade consumidora com a maquininha para prestar o serviço de pagamento da fatura, evitando assim, transtornos como cortes no fornecimento de energia e negativação. A ferramenta é uma das inovações que a Amazonas Energia está implementando para facilitar e aproximar ainda mais o atendimento aos seus clientes.

Com as novas maquininhas, o cliente verifica a situação da sua unidade consumidora, escolhe a melhor forma de pagamento, dentro das regras disponíveis, no cartão de débito ou crédito, e faz a regularização na hora, sem sair de casa.

Os agentes de campo da concessionária estarão devidamente uniformizados e com crachá de identificação, e após a melhor forma de negociação escolhida pelo cliente, será impresso um comprovante, para conferir e arquivar.

O Diretor de Clientes Rodrigo Moreira explica que as mudanças no atendimento ao cliente fazem parte do programa de transformação que a Companhia vem implementando. “Mais um passo importante foi dado, com este novo serviço, a Amazonas Energia ficará ainda mais próxima dos clientes, dando a possibilidade de negociação com a equipe que está em sua casa, tudo rápido e fácil”, afirmou.

*Com informações da assessoria

