Amazonas é medalha de prata em campeonato nacional de polo aquático

O Amazonas é medalha de prata na Copa Brasil Grão Pará de Polo Aquático 2023. A equipe formada por 13 atletas recebe apoio do Governo do Amazonas, por meio de passagens aéreas e espaço para treino no Parque Aquático de Alto Rendimento da Vila Olímpica de Manaus.

“Sabemos do potencial do time amazonense de polo aquático. Por isso o Governo do Amazonas tem viabilizado o suporte necessário para que essa seleção possa figurar também no ranking internacional”, comentou o titular da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

A Copa Brasil reuniu seleções de vários estados buscando o título, em solo paraense. A equipe representante do Amazonas que teve como principal adversário o time do Remo, mostrou técnica e raça na competição, conquistando medalha de prata.

“A cada competição que participamos colocamos a união do grupo e os ensinamentos táticos em prática dentro da piscina e os resultados são sempre positivos. Por esse motivo, o nosso estado tem sido destaque, principalmente, em campeonatos norte e nordeste”, comentou Andrey Bastos, armador do time.

Em 2022, o time foi campeão invicto, vencendo seis jogos no Campeonato Norte e Nordeste de polo aquático. Para a presidente da Federação Amazonense de Desporto Aquático Aquáticos (Fada), Claudia Nobre, o apoio do Governo do Amazonas tem sido essencial para o crescimento da modalidade.

“Queremos agradecer ao Governo do Amazonas por todo incentivo ao esporte amazonense. Nossos atletas têm o espaço de treino na Vila Olímpica de Manaus. E toda essa parceria está sendo muito produtiva para elevar o polo aquático amazonense no cenário brasileiro”, comentou Claudia Nobre.

O evento foi realizado no Parque Aquático da Universidade do Estado do Pará (Uepa), onde contou com as melhores equipes da modalidade.