Amazonas contabiliza 6.062 casos confirmados do Covid-19

O Amazonas registrou mais 339 casos de Covid-19, neste sábado (02/05), totalizando 6.062 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Também foram confirmados mais 25 óbitos pela doença, elevando para 501 o total de mortes.

O boletim aponta que 3.474 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De ontem para hoje, mais 62 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando, agora, 1.770 recuperados.

