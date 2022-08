Amazonas confirma o quarto caso de varíola dos macacos

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), atualiza, neste sábado (06/08), o cenário epidemiológico da varíola dos macacos (Monkeypox) no Amazonas. Os detalhes estão disponíveis em https://bit.ly/3vJQ2sj.

Há um novo caso positivo da doença subindo para 4 confirmações no estado e há um outro caso suspeito que foi descartado laboratorialmente. Permanecem em investigação quatro casos suspeitos da doença.

A FVS-RCP ressalta que, de acordo com o trabalho de investigação e vigilância que vem sendo realizado, os casos da doença são importados. Ou seja, não há, até o momento, casos confirmados de transmissão autóctone (local). Todos os pacientes confirmados têm histórico de viagem recente.

Varíola dos macacos no estado

No Amazonas são, até este sábado, dez notificações de suspeitas da doença: 4 confirmados laboratorialmente; 4 suspeitos em investigação pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus (CIEVS-Manaus); 2 casos descartados após exame laboratorial.

A FVS-RCP destaca que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas, da capital e interior, está orientada para realizar atendimento de casos suspeitos de Monkeypox.

A fundação é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 2129-2500 e 2129-2502.