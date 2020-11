Amapá sofre novo apagão

O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS divulgou nota sobre a ocorrência de um novo Apagão no Amapá .

A Nota confirma que às 20 horas e 31 minutos desta terça-feira, 17 de novembro, houve novo desligamento no estado do Amapá e que está trabalhando para restabelecer a totalidade das cargas no estado o mais breve possível.

O transformador da subestação Macapá não apresentou problema, a Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes está gerando energia e a Companhia de Eletricidade do Amapá , distribuidora local, está inspecionando as linhas e subestações para identificar a causa da ocorrência.

Comentarios